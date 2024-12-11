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الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018 - أخبار كلمتك

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الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018 - أخبار كلمتك

الزراعة: لجنة المبيدات تحصل على شهادتي الأيزو 9001/2015 و21001/2018 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصول لجنة مبيدات الآفات الزراعية على شهادتي اعتماد دوليتين: أيزو 9001/2015 في خدمات تسجيل مبيدات الآفات الزراعية، وأيزو 21001/2018 في جودة المنشآت التدريبية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المبذولة من اللجنة بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يقدم الدعم الكامل لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأوضح الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن هذا الاعتماد إنجاز مميز يعزز مكانة لجنة مبيدات الآفات الزراعية على المستوى المحلي والدولي، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات بما يدعم أهداف الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأضاف أن اللجنة تعد الآن مرجعية دولية في مجال إدارة المبيدات، حيث بلغ عدد المبيدات المسجلة أكثر من 4000 مبيد، خضعت جميعها لعمليات تجريب وتقييم صارمة في المحطات البحثية التابعة لوزارة الزراعة والجامعات المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين اللجنة ومدير مركز التدريب أن الحصول على شهادة أيزو 21001/2018 يعكس التزام اللجنة بتطبيق أحدث الأساليب العلمية في التدريب، وتقديم برامج متميزة ترفع كفاءة العاملين في مجال تطبيق المبيدات.

وأوضح أن اللجنة نظمت برامج تدريبية وورش عمل من أبرزها برنامج تأهيل مطبقي المبيدات حيث تم تأهيل أكثر من 26 ألف مطبق مبيدات في جميع أنحاء مصر، ومن المستهدف تأهيل 50 ألف مطبق خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بهدف خلق جيل جديد من مستخدمي ومطبقي المبيدات المُؤَهلين ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل والفعال لمبيدات الآفات الزراعية في مصر.

وأضاف الدكتور محمد صالح، أمين اللجنة أن حصول اللجنة على شهادة أيزو 9001 /2015 يمثل دعمًا كبيرًا لمنظومة تسجيل المبيدات بما يساهم في مواجهة التحديات المتعلقة بالإدارة الفعَّالة للمبيدات والحفاظ على صحة المواطن المصري وسلامة البيئة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

تُعد هذه الخطوة إنجازا جديدًا للجنة مبيدات الآفات الزراعية، يعزِّز قدرتها على تقديم خدمات متميزة ترتقي إلى أعلى معايير الجودة، بما يدعم رؤية مصر 2030، ويُّعَزِّز تنافُسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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