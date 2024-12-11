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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:23 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024).

موجة برد قارس تضرب الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 -12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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