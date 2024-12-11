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لا تقل عن 60%.. «التعليم» تحدد نسبة الغياب المقررة على طلاب أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

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لا تقل عن 60%.. «التعليم» تحدد نسبة الغياب المقررة على طلاب أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

لا تقل عن 60%.. «التعليم» تحدد نسبة الغياب المقررة على طلاب أولى وثانية ابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - نسبة الغياب المقررة للابتدائي.. أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة الغياب المقررة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين «الأول والثاني» للعام الدراسي الحالي.

نسبة الحضور لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة حضور طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، يجب ألا تقل عهن 60% للفصلين الدراسي الأول والثاني بالعام الحالي.

نسبة الحضور لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

الطلاب المتجاوزين نسب الغياب لا يتم نقلهم للصف الأعلى

وأكدت الوزارة، أنه في حالة عدم تحقيق النسبة المطلوبة للحضور في المدارس من قبل الطلاب، يمنع نقله للصف التالي، إلا إذا قام الطالب باجتياز البرنامج العلاجي في نهاية العام، والمعد لهذه الفئة من قبل المدرسة.

اجتياز البرنامج العلاجي بنهاية العام

ويتم عقد البرنامج العلاجي، تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية، والمديرية، وعلى إدارة المدرسة، إخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، ونجاحه في الاجتياز من عدمه.

نسبة الحضور لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

إرسال إنذارات للطلاب المتغييبين

وأشارت، إلى أنه يتم توجيه إنذار للطللاب الذين تخطوا نسبة الغياب المقررة عليهم من الوزارة، وفي حالة عدم الاستجابة للإنذار يتم فصله، على أن يتم منحة فرصة حق إعادة القيد للرجوع إلى المدرسة مرة آخرى.

إخطار أولياء أمور الطلاب المتغيبين

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات والمدارس، بضرورة إخطار أولياء أمور الطلاب المتخطين نسبة الغياب المقررة قانونًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الطلاب في المدارس وبالأخص طلاب المرحلة الثانوبة والشهادات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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