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رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية: مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار خاصة في قطاع تحلية المياه - أخبار كلمتك

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رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية: مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار خاصة في قطاع تحلية المياه - أخبار كلمتك

رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية: مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار خاصة في قطاع تحلية المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:59 صباحاً - أكد رئيس مؤتمر أراودكس للتحلية زهير السراج أن مصر دولة واعدة وجاذبة للاستثمار خاصة في قطاع تحلية المياه، مشيرا إلى حاجة مصر لهذه الاستثمارات خاصة في ظل ارتفاع جودة الحياة وزيادة الكثافة السكانية.

وقال السراج، في تصريح خاص لقناة النيل الإخبارية، إن مصر بحاجة إلى زيادة الموارد المائية خاصة مع زيادة النمو السكاني وارتفاع جودة الحياة التي تحتاج إلى كثير من المياه، مما يجعلها مكانا خصبا لجذب الاستثمارات في مجال تحلية المياه.

وأشار إلى المباحثات البناءة التي جرت بين مصر ومجموعة من الشركات السعودية حول مستقبل الاستثمار في قطاع تحلية المياه بالقاهرة، مؤكدا أن هذا القطاع يحتاج إلى كثير من المستثمرين للنهوض به حتى يعطي تكلفة أقل وجودة عالية من المياه.

وشدد على أن المؤتمر الإقليمي للمياه المنعقد حاليا في القاهرة يسعى من خلال المناقشات بين جميع الدول المشاركة لإزالة جميع المعوقات والتحديات التي تقف عائقا أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة في مجال تحلية المياه، بالإضافة إلى أهمية تسخير إمكانيات التقنيات الحديثة لتحقيق إدارة فعالة للمياه.

ومن المقرر أن يستمر هذا المؤتمر حتى غد، بمشاركة أكثر من 200 عارض من 30 دولة، بهدف دعم تحسين استراتيجيات إدارة الموارد المائية وتعزيز الحلول المستدامة في المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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