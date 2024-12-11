برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:43 صباحاً - يتلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس جمهورية أيرلندا مايكل هيجينز في القصر الجمهوري بدبلن.

ويجرى للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية ثم يوقع في سجل الشرف الخاص بالزيارات بالقصر الجمهوري تليها جلسة مباحثات ثنائية يعقبها جلسة موسعة بين الوفد المصري والأيرلندي.

الرئيس السيسي يلتقي قادة أيرلندا

كما يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس بمقر رئاسة الوزراء الأيرلندية.

ويجري الرئيس السيسي اليوم لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة، لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس السيسي مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الأيرلندية دبلن وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت من قبل الدنمارك والنرويج.

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