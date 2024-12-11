شكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. ترتفع معدلات البحث خلال هذه الأيام عبر «جوجل»، عن شكل ومواصفات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، استعدادًا لعقد الامتحانات خلال شهر يناير المقبل.

الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديريات التربية والتعليم، انتهاءها من اختيار ووضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، من خلال اللجان الفنية المخصصة لذلك، استعدادًا لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في يناير المقبل.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وكشفت المديريات التعليمية، عن مواصفات وشكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وهي:

- أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من منهج الفصل الدراسى الأول بأكمله.

- توزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على جزئيات المنهج الدراسي.

-أن تقيس أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 نواتج التعلم للمادة.

- أن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 مستويات الصعوبة المختلفة.

- قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية لمواد الشهادة الإعدادية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- يجب أن تكون الأسئلة محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية.

- أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل.

- يجب أن يكون واحد من البدائل الأربعة فقط صحيح، والباقي لا يناسب.

- تراعي الأسئلة مستويات الطلاب المعرفية المختلفة.

- تراعي الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا.

- الأسئلة ستكون تطبيقية واستنتاجية.

- يخصص لكل جزئية من أسئلة الامتحان درجات وفق توزيع درجات الامتحان بشكل عام.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - العام الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: «حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة -الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة»

موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في الموعد المحدد لها، وهو من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

امتحانات المواد غيرر المضافة والعملية

وأوضحت الوزارة، أنه يتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في المواد غير المضافة للمجموع والمواد العلمية، قبل بدء عقد الامتحانات الأساسية.