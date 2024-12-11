القومي لعلوم البحار: الدولة مهتمة بالحفاظ على البيئة البحرية الفريدة بالبحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:39 صباحاً - أكدت القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار الدكتورة عبير منير اليوم الأربعاء، اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر، موضحة أن إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية في الغردقة يهدف إلى الحفاظ على هذه البيئة النادرة.

وقالت عبير منير ـ في تصريح خاص لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتلفزيون المصري، إن بروتوكول التعاون لإنشاء هذا المركز وقع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مما يؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة البحرية التي ليس لها مثيل وخاصة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تم رصد ظاهرة ابيضاض أكثر من 60% من الشعاب المرجانية الموجودة حول العالم نتيجة التغيرات المناخية، إلا أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر لاتزال محتفظة بألوانها الجذابة.

وأضافت أن المعهد القومي لعلوم البحار يراقب البيئة البحرية وجودة مياه البحر حتى لا تحدث ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، ويقوم أيضا باستزراع الشعاب المرجانية بتقنيات حديثة للتصدي لأي تشوهات يمكن أن تحدث في المستقبل ويتم إعادة استزراعها من جديد.