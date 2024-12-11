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حالة الطقس الآن.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم وتوجه تحذيراً للمواطنين - أخبار كلمتك

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حالة الطقس الآن.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم وتوجه تحذيراً للمواطنين - أخبار كلمتك

حالة الطقس الآن.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم وتوجه تحذيراً للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:15 صباحاً - حالة الطقس الآن.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 من المتوقع أن تشهد شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس الآن

الطقس اليوم

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

شبورة مائية في الصباح الباكر

ونصحت الأرصاد المواطنين بـ توخي الحذر في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية والضباب، الذي يسبب انعدام الرؤية أثناء القيادة، وحذرت الأرصاد السائقين أيضاً.

الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

الصغرى والعظمى

- درجات الحرارة في القاهرة 13 22.

- درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 11 22.

- درجات الحرارة في المنصورة 12 22.

- درجات الحرارة في الزقازيق 13 23.

- درجات الحرارة في شبين الكوم 12 22.

- درجات الحرارة في طنطا 12 22.

- درجات الحرارة في دمياط 15 21.

- درجات الحرارة في 6 أكتوبر 11 23.

- درجات الحرارة في بنها 12 22.

- درجات الحرارة في دمنهور 13 22.

-درجات الحرارة في وادى النطرون 11 23.

- درجات الحرارة في كفر الشيخ 12 22.

- درجات الحرارة في بورسعيد 16 22.

- درجات الحرارة في الإسماعيلية 09 23.

- درجات الحرارة في السويس 10 23.

- درجات الحرارة في العريش 11 24.

- درجات الحرارة في رفح 08 22.

- درجات الحرارة في رأس سدر 11 24.

- درجات الحرارة في الإسكندرية 11 23.

- درجات الحرارة في العلمين 12 21.

- درجات الحرارة في مطروح 11 22.

- درجات الحرارة في السلوم 09 20.

- درجات الحرارة في سيوة 07 20.

- درجات الحرارة في نخل 03 20.

- درجات الحرارة في سانت كاترين 02 19.

- درجات الحرارة في الطور 11 24.

- درجات الحرارة في طابا 09 22.

- درجات الحرارة في شرم الشيخ 17 26.

- درجات الحرارة في الغردقة 13 28.

- درجات الحرارة في مرسى علم 15 27.

- درجات الحرارة في شلاتين 19 28.

- درجات الحرارة في حلايب 19 27.

- درجات الحرارة في أسيوط 08 24.

- درجات الحرارة في سوهاج 10 25.

- درجات الحرارة في قنا 11 29.

- درجات الحرارة في الأقصر 8 28.

- درجات الحرارة في أبو رماد 18 27.

- درجات الحرارة في رأس حدربة 19 26.

- درجات الحرارة في الفيوم 09 22.

- درجات الحرارة في بنى سويف 08 22.

- درجات الحرارة في المنيا 07 23.

- درجات الحرارة في أسوان 11 29.

- درجات الحرارة في الوادي الجديد 07 26.

- درجات الحرارة في أبو سمبل 12 28.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 المقبل قائلة إن: يستمر الطقس البارد ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وقالت الأرصاد إن يسود طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع تكون الشبورة الكثيفة صباحًا من الأربعاء حتى الخميس.

مع وجود توقعات لبدء نشاط للرياح بدء من الجمعة المقبلة وحتى الإثنين على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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