متحدث الوزراء: ملتزمون بدفع معدلات التنمية وزيادة الصادرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، اليوم الأربعاء، أن حجم الإنجازات التي تحققت في محافظة بورسعيد تعد دليلا على التزام الحكومة بدفع معدلات التنمية في مختلف القطاعات، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل المواطنين، وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وقال الحمصاني في تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري، إن جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى بورسعيد، أمس الثلاثاء، تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها لمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات سواء الخدمية أو الصناعية، والاطمئنان على مستوى الأداء في القطاعات المختلفة في المستشفيات والمدارس وغيرها.

وأضاف أن الزيارة تضمنت عددا كبيرا من المصانع، ومنها التي تعمل في صناعة الملابس الجاهزة، موضحا أن هذه المصانع تُصدر كميات كبيرة من إنتاجها للخارج، وذلك يعكس صدق جهود الحكومة لزيادة الصادرات المصرية للخارج والعمل على توفير سيولة دولارية وفرص عمل للمواطنين.

وبشأن قطاع الإسكان.. أوضح الحمصاني أنه تم إنشاء 695 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية من إسكان محدودي الدخل وجارٍ تنفيذ 271 ألف وحدة أخرى، مضيفا أنه تم إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في بورسعيد، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن بورسعيد أول محافظة تم إعلانها خالية من العشوائيات غير الآمنة عام 2018، لافتا إلى أنه منذ ذلك الوقت شهدت إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية.

وحول الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمحافظة بورسعيد، قال الحمصاني إن الاجتماع تطرق إلى قضايا مهمة: منها زيادة توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، والعمل على توفير خدمات في المحاور المرورية مثل تقوية شبكة الاتصالات، مؤكدا أن رئيس الوزراء وجه على الفور بضرورة تقوية شبكة الاتصالات في تلك المناطق.

وأضاف الحمصاني، أن النواب طالبوا أيضا بمتابعة مشروع إنشاء فندق يليق بالمحافظة ويلبي الطلب المتزايد على الغرف الفندقية، وذلك في إطار دعم السياحة والاستثمار في بورسعيد.