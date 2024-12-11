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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024.. مع قرب انتصاف شهر ديسمبر، ارتفعت معدلات البحث من قبل العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر، وموعد صرف المستحقات.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل ما يخص موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــا.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

الحد الأدنى لـ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وفقًا لبيان وزارة المالية، فمن المقرر أن يكون موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، على أن يستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام تنتهي في يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، فيما تصرف المستحقات في أيام 8، 9، 10 ديسمبر.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وجاء جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، على النحو التالي:

- الأحد 22 ديسمبر: تصرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الإثنين 23 ديسمبر: صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر ديسمبر 2024
مرتبات شهر ديسمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وفي إطار سعي الحكومة للتيسير على المواطنين، أتاحت وزارة المالية صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بالجهاز الإداري من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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