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سفير مصر ببرلين يبحث مع وزير خارجية ألمانيا مجمل العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية - أخبار كلمتك

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سفير مصر ببرلين يبحث مع وزير خارجية ألمانيا مجمل العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية - أخبار كلمتك

سفير مصر ببرلين يبحث مع وزير خارجية ألمانيا مجمل العلاقات بين البلدين والأوضاع الإقليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:46 صباحاً - بحث سفير مصر في برلين الدكتور محمد البدري، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص الوضع في الشرق الأوسط، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتدهورة في القطاع، وكذا الوضع في سوريا، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة السورية، ومؤسساتها، وإطلاق عملية سياسية شاملة قائمة على قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254.

كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، مجمل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وألمانيا، واتفقا على أهمية العمل على تعزيز العلاقات والعمل على فتح أفق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين، وبالأخص في مجال هجرة العمالة المؤهلة، والاستفادة من وجود قاعدة كبيرة من متحدثي اللغة الألمانية في مصر، وهو ما رحب به الوزير الألماني.

وأعرب الوزير الألماني عن الشكر والتقدير لمصر لحسن تنظيمها لمؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عقد يوم 2 ديسمبر الجاري، مشيراً إلى رئاسته للوفد الألماني في المؤتمر، وأشاد بنتائج المؤتمر وما دار خلاله من مناقشات حول الوضع الإنساني في غزة، مثمنا الدور المصري المحوري في المنطقة، وجهودها للتهدئة وإحلال السلام.

من جانبه، استعرض السفير البدري نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية في غزة، حيث أبرز الجهود المصرية في الوساطة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات المتعلقة بإدارة قطاع غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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