مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

مذيع بارز مخاطبا الجنوبيين: كيف تقومون بهذا الأمر في الشمال وترفضون الوحدة اليمنية بإصرار؟ - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

خلاف مالي يتسبب بمقتل مواطن في المحويت - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

وزير العمل: الدولة حريصة على توفير وظائف لائقة للشباب ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

خالد عبد الغفار: القيادة السياسية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

برنامج عمل الرئيس السيسي في أيرلندا - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الجهاز الفني للأهلي يحضر مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

جوميز يصل الزمالك لقيادة التدريب الأخير ووداع لاعبيه - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - «زيارة مقبولة».. تعرف على أسعار وبرامج عمرة رجب 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - بينهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة 22 فلسطينيا في قصف «الاحتلال» لمنازل وسط وشمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:39 - بينهم أطفال ونساء.. استشهاد وإصابة 22 فلسطينيا في قصف «الاحتلال» لمنازل وسط وشمال غزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:45 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 963 شاحنة و475 سيارة.

وصول 390 سيارة بوزن 780 طن لميناء بورتوفيق
 

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 455 شاحنة و453 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 508 شاحنة و22 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وAlcudia Express، وغادرت السفينتان أمل وAlcudia Express.

ووصول 4700 طن مادة بروبلين لميناء بورتوفيق
 

كما تم تداول 2300 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ALANDALUS على متنها 390 سيارة بوزن 780 طنا قادمة من جدة ويستعد ايضًا الميناء لاستقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها 4700 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1665 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق