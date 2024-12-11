أزمة وقود تضرب سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أثرت الإطاحة ببشار الأسد على قطاع النفط والبترول السوري، وتعاني المدن السورية من أزمة وقود خانقة خاصة بعد تخلي إيران عن تصدير النفط لها في وانهيار النظام السوري أمام ما يسمي بالمعارضة السورية.

وتعاني سوريا من أزمة في قطاع البترول منذ اندلاع الاشتباكات التي ضربت سوريا منذ 14عامًا.

وبعد توقيع العقوبات الغربية أواخر عام 2011، باتت سوريا عاجزة عن تصدير النفط بعدما كانت مصدِّرًا صافيًا. وكان القطاع يشكل جزءًا كبيرًا من إيرادات الحكومة قبل الحرب، وساهم بنحو 35 في المائة من عائدات التصدير الإجمالية.

خسارة آبار النفط تباعًا

ومنذ عام 2012، بدأ النظام السوري يخسر حقول النفط وآباره تباعًا (غالبها في شمال شرقي البلاد)، لتؤول السيطرة على غالبية الحقول لصالح «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المكونة في غالبها من مقاتلين أكراد. وباتت هذه الأخيرة تسيطر على أكبر 3 حقول نفطية في سوريا، وهي: السويدية، ورميلان، والعمر، إضافة إلى 10 حقول أخرى تتوزع بين محافظتَي الحسكة ودير الزور.

خسائر تخطت المائة مليار دولار

وذكرت وزارة النفط السورية مطلع العام الحالي، أن خسائر قطاع النفط من عام 2011 حتى بداية 2024، تخطَّت المائة مليار دولار.



وعادت ناقلة نفط إيرانية كانت متجهة إلى سوريا أدراجها في البحر الأحمر مبتعدة عن وجهتها الأصلية بعد قيام المعارضة السورية بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

إصابة قطاع النفط السوري بشلل تام

وأصابت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا قطاع الطاقة في البلاد بالشلل، مما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني بعد أن تعطلت كل منافذ وآبار النفط السورية .

كلمتك ترصد معلومات عن قطاع الطاقة في سوريا

ولم تصدر سوريا النفط منذ أواخر 2011 عندما دخلت العقوبات الدولية حيز التنفيذ، وأصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء.

وأظهر تحليل سابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن سوريا كانت تنتج قبل العقوبات نحو 383 ألف برميل يوميًّا من النفط ومشتقاته.

وأظهرت تقديرات أخرى من معهد الطاقة أن إنتاج النفط ومشتقاته انخفض إلى 40 ألف برميل يوميًّا في عام 2023. وأشارت تقديرات من شركة (بي.بي) ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي هبط من 8.7 مليار متر مكعب في عام 2011 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023.



السيطرة على حقول النفط والغاز السورية



وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف بين فصائل مسلحة كردية وعربية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها على مناطق كبيرة من الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا، بما في ذلك الرقة، عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد السابقة، وبعض أكبر حقول النفط في البلاد، بالإضافة إلى بعض الأراضي غرب النهر.

كما تخضع منطقة الامتياز المعرفة باسم المربع 26، والتي تديرها مجموعة الطاقة البريطانية جلف ساندز بتروليوم في شمال شرقي سوريا، حاليا لحالة القوة القاهرة بسبب العقوبات البريطانية. وقالت جلف ساندز إن الأصول لا تزال "في حالة جيدة وجاهزة للعمليات"، مضيفة أن "استعدادات إعادة دخول (الخدمة) تمضي قدمًا بشكل جيد من أجل الوقت الذي ستسمح فيه العقوبات باستئناف العمليات".

شركات عالمية تعلق أعمالها بسوريا منذ أعوام

وعلقت شركة سنكور إنرجي الكندية عملياتها في سوريا في عام 2011. وتتمثل أصولها الأساسية في مشروع إيبلا المشترك الواقع في حوض غاز بوسط سوريا يغطي أكثر من 300 ألف فدان (حوالي 1251 كيلومترًا مربعًا). وكان حقل الغاز ينتج 80 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًّا. كما قامت بتشغيل مشروع حقل إيبلا النفطي، الذي بدأ إنتاج حوالي 1000 برميل يوميا من النفط في ديسمبر كانون الأول 2010.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في عام 2018 على شركة إيفرو بوليس الروسية المحدودة، والتي قالت إنها أبرمت عقدا مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط السورية مقابل حصة 25 بالمائة في إنتاج النفط والغاز من الحقول. وقال مصدر في الشرق الأوسط مطلع على الأمر لرويترز أمس الاثنين: إن حقول إيبلا لا تزال تحت السيطرة العسكرية الروسية.

وكانت إيفرو بوليس تحت سيطرة يفجيني بريغوغن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الراحل، وهي المجموعة التي كانت نشطة في سوريا والحرب في أوكرانيا.

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