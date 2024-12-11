ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم.. ما قيمة الجوائز؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:01 صباحاً - اختتم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم من مسجد مصر، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد مصطفى الياقوتي، وزير الأوقاف والإرشاد السوداني الأسبق، وكوكبة من العلماء والمحكمين ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.

الفائزين في المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بكافة الأفرع، وهم كالآتي:

فاز في الفرع الأول «حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم»:

المركز الأول: المتسابق محمود علي عطية حبيب - مصر.

المركز الثاني: المتسابقة آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة - مصر.

المركز الثالث: المتسابق عبد الرحمن إيهاب حسن عوض - اليمن.

فاز في الفرع الثاني «حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية»:

المركز الأول: المتسابقة فاطمة لون أبو بكر - نيجيريا.

المركز الثاني: المتسابق توري حسن - كوت ديفوار.

المركز الثالث: المتسابق سليمان بيكمايف - روسيا الاتحادية.

المركز الرابع: المتسابق غتييف موسى - الشيشان.

المركز الخامس: المتسابقة حميراء مسعود - بنجلاديش.

فاز في الفرع الثالث (الناشئة) «حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»

المركز الأول: المتسابق عبد الملك إبراهيم عبد العاطي - مصر.

المركز الثاني: المتسابق نصر عبد المجيد عبد الحميد متولي - مصر.

المركز الثالث: المتسابق أدهم عصام علي حامد الرشيدي - مصر.

فاز في الفرع الرابع «حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم»

المركز الأول: المتسابق حسن عثمان عبد النبي إبراهيم - مصر.

المركز الثاني: المتسابق/ أبو اليزيد مصطفى أبو اليزيد العجمي - مصر.

فاز في الفرع الخامس (ذوي الهمم) «حفظ القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم»:

المركز الأول: المتسابق صالح محمد موسى تهامي - مصر.

المركز الثاني: المتسابق طه سيد عبد الصمد محمد - مصر.

المركز الثالث: المتسابقة حنان قرني عويس عرفة - مصر.

فاز في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) «حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ووجوه إعرابه»

المركز الأول: المتسابقة عايدة أحمد محمود مخلص، والمتسابق مصطفى محمد فتحي ناصف، والمتسابقة جهاد محمد فتحي ناصف.

المركز الثاني: المتسابق علي رشاد عبد الحميد زغلول، والمتسابق أبو بكر رشاد عبد الحميد زغلول، والمتسابق عمر رشاد عبد الحميد زغلول.

فاز في الفرع السابع «ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم»

المركز الأول: المتسابق محمد محمدي بدوي مجاهد - مصر.

المركز الثاني: المتسابق حافظ أنور أحمد أنور باشا - مصر.

جوائز المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم

وكشفت وزارة الأوقاف عن جوائز المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، وهي كالآتي:

- الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

• الجائزة الأولى: مِليون جنيه.

• الجائزة الثانية: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق للمتقدم الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

- الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائةِ) ألفَ جنيه.

• الجائزة الثانية: 500 (خمسمائة)ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الرابعة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الخامسة: 200 (مائتا) ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

- الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

• الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

• الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

بشرط ألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأول ذات القيمة المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

- الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن ٣٥ عامًا، ويشترط ألا يكون قد فاز بالمركز الأول في أي من دورات المسابقة.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

- الفرع الخامس: ذوو الهمم حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد السن عن 25 عامًا.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 (ثلاثمائة) ألف جنيه.

- الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه، بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بأي من المراكز الأربعة الأول.

الأسرة الأولى: مليون وخمسون ألف جنيه.

الأسرة الثانية: ستمائة ألف جنيه.

- الفرع السابع (المستحدث في هذه المسابقة): فرع ترجمات معاني القرآن الكريم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وخريجي كليات وأقسام اللغات الأجنبية وغيرهم من خريجي الجامعات بشرط إجادة اللغتين العربية والأجنبية تحدثًا وكتابة في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها من خلال إجادة المتسابق لفهم معاني القرآن الكريم باللغتين العربية والأجنبية التي يختارها مع اجتيازه الاختبارات المقررة في ذلك تحريريًّا وشفويًّا بالجدارة والكفاءة، في ضوء ترجمات كتاب المنتخب الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وألا يزيد السن عن 50 عامًا لغيرهم، مع إجادة التلاوة فقط.

الجائزة الأولى: 600 (ستمائة) ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 (أربعمائة) ألف جنيه.

بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية بقيمة 750 (سبعمائة وخمسين) ألف جنيه.