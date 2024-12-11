نجيب محفوظ، سيرة مبدع استثنائي من كتاب الشيخ بحيري بالجمالية إلى عالمية نوبل - أخبار كلمتك

نجيب محفوظ، سيرة مبدع استثنائي من كتاب الشيخ بحيري بالجمالية إلى عالمية نوبل - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

دوري أبطال أوروبا، موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

حرس الحدود يصطدم بالاسماعيلي بكأس الرابطة اليوم - أخبار كلمتك

حرس الحدود يصطدم بالاسماعيلي بكأس الرابطة اليوم - أخبار كلمتك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

موعد والقنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم.. ما قيمة الجوائز؟ - أخبار كلمتك

ننشر أسماء الفائزين في المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم.. ما قيمة الجوائز؟ - أخبار كلمتك

مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

مصر تؤكد لواشنطن رفضها استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وبشرى عن البلدي، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع الأبيض وبشرى عن البلدي، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

اليوم، الجونة يستضيف سموحة بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

اليوم، الجونة يستضيف سموحة بكأس الرابطة - أخبار كلمتك

غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

غرق سفينة يمنية صغيرة قبالة سواحل جزيرة ميون وإنقاذ طاقمها - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يؤكد هاتفيًا لبلينكن موقف مصر الثابت والداعم لسوريا وسيادتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يؤكد هاتفيًا لبلينكن موقف مصر الثابت والداعم لسوريا وسيادتها - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد هاتفيًا لبلينكن موقف مصر الثابت والداعم لسوريا وسيادتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:41 صباحاً - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وتوافقا على أهمية تبني عملية سياسية شاملة في سوريا ترتكز على عدم إقصاء أية أطراف ومكونات وطنية سورية، وبما يمهد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا.

كما أكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الرافض لاستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مشدداً على أن هذه التحركات تعد احتلالاً لأراض سورية وانتهاكاً سافراً لسيادتها، وتمثل خرقاً للقانون الدولي، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف هذا الاعتداء على الدولة السورية.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا

وزير الخارجية الفرنسي: باريس ستدعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وسترسل مبعوثا خاصا إلى دمشق

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق