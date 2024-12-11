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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الأربعاء، ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الأربعاء، ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم الأربعاء، ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:40 صباحاً - طقس اليوم، وجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا شديدًا بشأن طقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مؤكدة أن الشبورة المائية الكثيفة اليوم تصل لحد الضباب.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الشبورة تزداد كثافتها على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
 

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وطالبت هيئة الأرصاد، سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، متوقعة أن يسود، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

 

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درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ستكون معتدلة على جميع المحافظات، وتصل الصغرى إلى 2 درجات فقط في مدينة كاترين، وشمال الصعيد تتراوح من 7 إلى 10 درجات.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا كاملًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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