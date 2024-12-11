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مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعقد مؤتمرا صحفيا هاما - أخبار كلمتك

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مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعقد مؤتمرا صحفيا هاما - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويعقد مؤتمرا صحفيا هاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 05:20 صباحاً - يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة المحلية والدولية، بما في ذلك ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مستجدات مشروعات الحكومة في مختلف المجالات.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي عقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لتوضيح أهم ما تم مناقشته في الاجتماع، والإجابة عن أسئلة الصحفيين، وتسليط الضوء على القرارات الحكومية الجديدة والمشروعات الجارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الإجراءات الحكومية والتوجهات المستقبلية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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