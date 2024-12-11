«احذر هذه الطرق مغلقة بسبب الشبورة».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر، شبورة مائية كثيفة صباحاً «قد تصل لحد الضباب أحياناً.

حالة الطقس اليوم

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الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، غدا الأربعاء، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد من انتشار شبورة مائية كثيفة صباحاً من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وبينت «الأرصاد» حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة، وارتفاع الأمواج من (0.5 إلى 1) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأربعاء ١١ ديسمبر إلى الإثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024