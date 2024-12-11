البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

البخيتي:سوف تسقط سلطة الحو ثيين بهذا الموعد - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

قلق في الزمالك من رحيل أحمد مجدي رفقة جوميز - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

"أنا لا" كليب جديد يجمع عنبة بمحمود الليثي (فيديو) - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

30 شهيدا تحت الأنقاض، جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بمحيط مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

قرار نهائي، تطورات جديدة في رحيل جوميز عن الزمالك - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

ميدو يعلن رفضه تدريب الزمالك بعد جوميز ويرشح الأنسب (فيديو) - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

حديث عسكري جديد بشان تحرير اليمن - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

أول تعليق للقيادي الحو ثي ”المرتضى” بعد إدراجه بقائمة الإرهاب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد - أخبار كلمتك

الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زراعة الأعضاء في مصر حتى هذه اللحظة تتم بين المتبرع المتوفى والمريض الحي.

 

زراعة الأعضاء 

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، إلى أن اللجنة العليا لـزراعة الأعضاء ناقشت قرارات مهمة تتعلق بحلحلة الأمور اللوجستية المرتبطة بزراعة الأعضاء.

 

تكلفة زراعة الكبد في مصر

وأكد، أن متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد في مصر يتراوح ما بين 450 إلى 500 ألف جنيه وتتحملها الدولة في حال العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي.

 

وترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وذلك لمناقشة نتائج العام الجاري 2024 في ملف زراعة الأعضاء، وتقديم التوصيات اللازمة للنهوض بهذه المنظومة الحيوية في مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي ومؤسس مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب في أسوان، في مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبد الغفار بأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في ضبط وتنظيم منظومة زراعة الأعضاء في البلاد، مؤكدًا ضرورة وضع القواعد اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الصحة: 500 ألف جنيه متوسط تكلفة عملية زراعة الكبد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق