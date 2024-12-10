وزير الطيران يستعرض بمؤتمر الإيكاو الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل الجوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:43 مساءً - شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في فعاليات مؤتمر "أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024 والاجتماع الوزاري رفيع المستوى"، الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة في هيئة الطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)؛ والذي انطلقت فعالياته أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وزير الطيران المدني يجري لقاءات ثنائية مع نظيره بسلطنة عمان

وتستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 600 مسؤول ومختص وخبير من مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى منظمات وهيئات دولية وعدد من وزراء النقل ورؤساء سلطات الطيران المدني، وبحضور كل من السيد سالفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والسيد خوان كارلوس، الأمين العام للمنظمة.

حيث ترأس وزير الطيران المدني وفدًا رفيع المستوى ضم كلًّا من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس ياسر عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران، وأحمد كمال صبيح مدير إدارة أمن الطيران.

تعزيز أمن الطيران المدني وتبادل الخبرات

وعلى هامش المؤتمر؛ عقد الدكتور سامح الحفني لقاءات ثنائية مع كل من المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، وعبدالعزيز عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، وقد تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز أمن الطيران المدني وتبادل الخبرات، كما تم استعراض التجارب بين مصر وكل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما يساهم في تعزيز كفاءة النقل الجوي المدني بالمنطقة، وتم أيضًا بحث أوجه التعاون المشترك بما يدعم سلامة وأمن حركة الطيران على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن مناقشة إمكانية دفع الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل الجوي بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، عن شكره وتقديره لسلطنة عمان على التنظيم المتميز والتنسيق الفعال مع منظمة إيكاو لإعداد هذا الحدث الدولي الهام، معربًا عن تقديره لانعقاد النسخة الحالية بسلطنة عمان الشقيقة؛ وهى تعد أول مرة لانعقاد المؤتمر خارج مقر منظمة الطيران المدني الدولي بالعاصمة الكندية "مونتريال" الأمر الذي يشير إلى الجهود الملموسة في مجال تعزيز أمن الطيران المدني العالمي، موضحًا أن المؤتمر يُعد منصة استراتيجية لدعم التعاون بين الدول الأعضاء في الإيكاو وتعزيز الجهود العالمية لضمان مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطيران المدني.

وأكد الوزير أن مشاركة وزارة الطيران المدني في فعاليات هذا الحدث الدولي، يأتي في إطار حرصها على دعم كافة مبادرات منظمة الإيكاو وتعزيز العمل الدولي المشترك بما يكفل استدامة أمن وسلامة الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن جانبهم أعرب رؤساء هيئة الطيران المدني بكل من سلطنة عمان والمملكة السعودية عن تقديرهم للجهود التنسيقية والإقليمية التي تقدمها مصر في كافة المبادرات والأحداث الهامة التي تؤثر على قطاع الطيران المدني، مشيدين بالدور التنموي وإستراتيجية التطوير التي تتبناها الدولة المصرية برفع كفاءة البنية التحتية في كافة المجالات؛ لاسيما مشروعات التطوير والاهتمام بقطاع الطيران المدني المصري والتي يأتي في مقدمة أولوياتها تطوير منظومة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يساهم في تحقيق طفرة تنموية متكاملة ترتكز بشكل محوري على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة الجوية بما يدعم كفاءة واستدامة الطيران المدني على كافة الأصعدة.

كما تضمنت مشاركة الوفد المصري برئاسة وزير الطيران المدني القيام بجولة داخل المعرض المتخصص المصاحب للحدث والذي يُبرز أهم التقنيات الحديثة والحلول الأمنية المبتكرة في مجال الطيران المدني وذلك بمشاركة مؤسسات محلية ودولية.

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