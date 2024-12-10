وزير السياحة يبحث مع نظيرته البحرينية سبل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:43 مساءً - التقى مساء، اليوم الثلاثاء، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مع فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، وذلك بمتحف قصر الأمير محمد على بالمنيل.

مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأعرب شريف فتحي عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والأخوة القوية التي تربط بين مصر والبحرين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر على كافة الأصعدة، مما يعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في كلًا البلدين الشقيقين.

كما استعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الحركة زيادة في أعداد السائحين حتى نهاية العام بنسبة 5% عن العام الماضي.

وتحدث عن بعض الملفات الجاري العمل على تطويرها حاليًّا ومنها ما يتم في ضوء استحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين، مشيرًا إلى أنه تم إعداد مسودة للضوابط المنظمة "لوحدات الإقامة" بما يضمن المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.

الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة

وتمت أيضًا مناقشة أهمية الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة في البلدين وخاصة للترويج والتسويق السياحي.

كما تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين من خلال الترويج والتسويق المشترك لهما في بعض الأسواق السياحية المستهدفة. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الوزارتين للتنسيق في هذا الشأن.

كما تم الاتفاق على عقد عدد من اللقاءات المهنية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين من منظمى الرحلات وشركات سياحة، بحضور ممثلي الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث آليات تنفيذ هذا التعاون.

ومن جانبها، أعربت وزيرة السياحة في مملكة البحرين عن رغبة بلادها في التعاون المشترك للاستفادة من الخبرات المصرية في العديد من المجالات منها مجال التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع السياحة.

التعاون العربي المشترك في قطاع السياحة

وفي هذا الإطار، رحب شريف فتحي بهذا التعاون، مثمنًا على أهمية التعاون العربي المشترك بما يخدم قطاع السياحة في البلدين ولا سيما في ظل عمق العلاقات المصرية البحرينية، وتم الاتفاق على أن يكون هناك نقطة تواصل بين الوزارتين في هذا الشأن.

وشارك في حضور هذا اللقاء فاطمة أبو الفتح مديرة مكتب وزيرة السياحة بمملكة البحرين، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

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