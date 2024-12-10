جامعة عين شمس تؤكد مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:08 مساءً - ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الجلسة الرابعة لمجلس قطاع التعليم والطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور وكلاء التعليم والطلاب بالكليات وأعضاء المجلس.

خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ

ناقش محمد ضياء زين العابدين اتخاذ الإجراءات والاستعدادات لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتناول خطط إعداد جداول الامتحانات وإعلانها إلكترونيًا وورقيًا بوقت كافٍ، كما شدّد على ضرورة الالتزام بمراعاة الامتحانات التكميلية واحتياجات الجامعة لطلاب الفرق النهائية.

مناقشة مستجدات نظم التقييم وظروف امتحانات ذوي الإعاقة

هذا بالاضافة إلى مناقشة مستجدات نظم التقييم وظروف امتحانات ذوي الإعاقة، كذلك أتباع توصيات المجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم الاعتماد على نظام أسئلة الاختيار من متعدد (Bubble Sheet) كوسيلة التقييم الوحيدة على مستوى المقررات التخصصية في الجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2024/2025.

إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب

وذلك مع ضرورة إتاحة استخراج السجل الأكاديمي للطلاب وذلك لمراجعة الإفادات وبيان الدرجات التى ترد من الكليات لاعتماد الخارجية.

وأكد على المراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب قبل رفعها على نظام UMS، وضمان جاهزية الكنترولات وانتظام أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التنسيق بين الكليات المعنية فيما يخص الاختبارات الإلكترونية، ومراعاة أعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات.

وناقش تيسير الإجراءات للطلاب من تسهيل استخراج السجل الأكاديمي، والتأكد من استيفاء طلاب الفرق النهائية لمتطلبات التخرج، بما في ذلك التربية العسكرية ومحو الأمية.

التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية والصحية من صيانة دورية لمباني الامتحانات وأماكن المراقبة، والإعلان عن تعليمات الامتحانات عبر المواقع الرسمية للكليات، جاهزية المراكز الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى التنسيق مع منظومة الإسعاف المركزي لتوفير خدمات الطوارئ.

كما تم خلال المجلس مناقشة واعتماد بعض المقترحات المتعلقة بلوائح كليتي الحاسبات والمعلومات والطب، إلى جانب توصيات اللجنة الخاصة بالالتماسات الطلابية.

وأوصى بمراجعة بيانات الخريجين ومسميات المنح لنظام الساعات المعتمدة والنظام الفصلى مراجعة نهائية على منظومة UMS تمهيدًا لتطبيق منظومة الشهادات الثبوتية وقيام إدارات الخريجين بالكليات بطباعة شهادات تقديرات مؤمنة لتوحيد مخرجات الجامعة.

كما تم التأكيد على توحيد تاريخ اعتماد نتائج طلاب الدفعة الواحدة من قبل مجلس الكلية ورئيس الجامعة، دون تمييز بين الطلاب المصريين والوافدين، ووفقًا للقواعد القانونية والإجرائية المتبعة.

والتوجيه بضمان جودة مخرجات العملية التعليمية، بما يحقق التساوي بين خريجي ذوي الإعاقة وغيرهم دون تهاون، حفاظًا على مكتسبات التخرج ومتطلبات سوق العمل.

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