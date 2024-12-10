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نشاط الرئيس السيسي خلال زيارة النرويج والتوجه إلى العاصمة الأيرلندية دبلن (فيديو) - أخبار كلمتك

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نشاط الرئيس السيسي خلال زيارة النرويج والتوجه إلى العاصمة الأيرلندية دبلن (فيديو) - أخبار كلمتك

نشاط الرئيس السيسي خلال زيارة النرويج والتوجه إلى العاصمة الأيرلندية دبلن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:03 مساءً - اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، زيارته للنرويج حيث شهدت الزيارة نشاط حافل وعقد الرئيس السيسي لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما أجرى الرئيس السيسي لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، كما شهد الرئيس السيسي التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

 

كما شهدت الزيارة حضور الرئيس السيسي حفل شاي غير رسمي أقامه رئيس الوزراء النرويجي.

 

وبدأ الرئيس السيسي نشاطه الرسمي في النرويج أمس الإثنين بالتوجه إلى مقر الضيافة الحكومي حيث كان في استقباله رئيس الوزراء النرويجي وعقد الجانبان لقاء ثنائيا ثم شهد الرئيس السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بحضور أعضاء وفدي البلدين وأقام رئيس الوزراء النرويجي مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي

كما توجه الرئيس السيسي بعد ذلك إلى القصر الملكي والتقى ملك النرويج هارولد الخامس، بحضور ولي العهد النرويجي.

كما توجه الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان النرويجي حيث كان في استقباله رئيس البرلمان النرويجي مسعود قره خاني وأجري الرئيس السيسي مباحثات مع رئيس البرلمان كما وقع الرئيس السيسي في سجل تشريفات البرلمان والتقى الرئيس السيسي أيضًا مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالبرلمان النرويجي.

كما شارك الرئيس السيسي في عشاء عمل مع كبار مسئولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في النرويج بحضور ولي العهد النرويجي ووزيرة التنمية الدولية النرويجية حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

 

رسائل الرئيس السيسي للشركات النرويجية

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي في الدول النامية، والرئيس التنفيذي لشركة "يارا" النرويجية.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل من الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" النرويجية للطاقة الجديدة، والرئيس التنفيذي لشركة "جولار" النرويجية لتسييل الغاز، والرئيس التنفيذي للوكالة النرويجية للتعاون التنموي والرئيس التنفيذي لجمعية الأعمال النرويجية الأفريقية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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