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وزير التموين يشارك في احتفال العيد الوطني لدولة تايلاند - أخبار كلمتك

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وزير التموين يشارك في احتفال العيد الوطني لدولة تايلاند - أخبار كلمتك

وزير التموين يشارك في احتفال العيد الوطني لدولة تايلاند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:09 مساءً - شارك الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفال الذي نظمته سفارة دولة مملكة تايلاند بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لمملكة تايلاند. 

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وأعرب وزير التموين في كلمته عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية والودية بين جمهورية مصر العربية ومملكة تايلاند، والتي تمتد إلى أكثر من سبعين عامًا من العلاقات القوية والمتميزة علي كافة الأصعدة.

وأكد  الوزير على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

 كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1350 مليون دولار في العام 2023، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأشاد وزير التموين بالدور البارز الذي تقوم به السفارة التايلاندية بالقاهرة في تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين، من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة التي تسهم في تعميق التفاهم المشترك وإبراز الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين.

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اختتم وزير التموين كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم، مشيرًا إلى قدرة البلدين على تقديم نموذج ناجح للتعاون البنّاء.

وتمنى  الوزير لمملكة تايلاند مزيدًا من التقدم والازدهار، مع استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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