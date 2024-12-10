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بتكليف من السيسي، 750 ألف جنيه جوائز تشجيعية لمتسابقي النسخة 31 من القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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بتكليف من السيسي، 750 ألف جنيه جوائز تشجيعية لمتسابقي النسخة 31 من القرآن الكريم - أخبار كلمتك

بتكليف من السيسي، 750 ألف جنيه جوائز تشجيعية لمتسابقي النسخة 31 من القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:32 مساءً - أعلن الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي بأسم وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة الأوقاف توزيع جوائز تشجيعية على المتسابقين في النسخة الحادية والثلاثين من القرآن الكريم بإجمالي 750 ألف جنيه.

 

المؤتمر الختامي لإعلان نتيجة المسابقة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف "رسلان" خلال المؤتمر الختامي لإعلان نتيجة المسابقة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم أنه على ذلك سيقوم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بتوزيع تلك الجوائز على المستحقين من المتسابقين في الفروع السبعة للمسابقة.

من جانبه وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر لكافة فريق العمل داخل الوزارة الذي عملوا على إنجاح فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما وجه الشكر لكافة المتسابقين والمحكمين على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية.

 

 المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وأضاف خلال المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقام حاليا في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة:" أنا اليوم سعيد وفخور أننا وفقنا بالرعاية والتنظيم على المسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وأتمنى أن تكون سببًا لدخول السعادة والسرور على كل إنسان مصري".

ودعا وزير الأوقاف للشعب المصري بان يرزقهم الله الخير والأمان، كما خص "الأزهري" كافة الدول العربية بالدعاء لهم بالخير والأمن والسلام.

كرم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت، وذلك في ختام النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

 

النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وحملت النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم اسم القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت.

كما كرم وزير الأوقاف الجهات الراعية للنسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله


وتؤكد هذه المسابقة دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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