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وزير الأوقاف يكرم أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت بختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يكرم أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت بختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يكرم أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت بختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:12 مساءً - كرم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أسرة الراحل الشيخ محمد رفعت، وذلك في ختام النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وحملت النسخة الحالية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم اسم القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت.

كما كرم وزير الأوقاف الجهات الراعية للنسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله


وتؤكد هذه المسابقة دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

 

ويشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها أحد عشر مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله (عز وجل)، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر لكافة فريق العمل داخل الوزارة الذي عملوا على إنجاح فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما وجه الشكر لكافة المتسابقين والمحكمين على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية.

 

 المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وأضاف خلال المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقام حاليا في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة: "أنا اليوم سعيد وفخور أننا وفقنا بالرعاية والتنظيم على المسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وأتمنى أن تكون سببًا لدخول السعادة والسرور على كل إنسان مصري".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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