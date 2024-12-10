وزير الأوقاف يشكر فريق عمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم على نجاح النسخة الحادية والثلاثين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:49 مساءً - وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشكر لكافة فريق العمل داخل الوزارة الذي عملوا على إنجاح فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، كما وجه الشكر لكافة المتسابقين والمحكمين على ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية.

المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف خلال المؤتمر الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم المقام حاليا في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة:" أنا اليوم سعيد وفخور أننا وفقنا بالرعاية والتنظيم على المسابقة الحادية والثلاثين للقرآن الكريم وأتمنى أن تكون سببًا لدخول السعادة والسرور على كل إنسان مصري"



ودعا وزير الأوقاف للشعب المصري بان يرزقهم الله الخير والأمان، كما خص "الأزهري" كافة الدول العربية بالدعاء لهم بالخير والأمن والسلام.

دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله



وتؤكد هذه المسابقة دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعزيز رسالته العالمية في نشر قيم التسامح والسلام.

ويشهد الحفل توزيع الجوائز الكبرى التي تتجاوز قيمتها أحد عشر مليون جنيه على الفائزين، ما يؤكد دعم الدولة المصرية لحفظة كتاب الله (عز وجل)، وتشجيعها للمواهب القرآنية الواعدة من مختلف الأعمار والفئات.

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