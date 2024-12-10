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مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا - أخبار كلمتك

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مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا - أخبار كلمتك

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاربعاء، اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة المحلية والدولية، بما في ذلك ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مستجدات مشروعات الحكومة في مختلف المجالات.

ويعقد الدكتور مصطفي مدبولي عقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي لتوضيح أهم ما تم مناقشته في الاجتماع، والإجابة على أسئلة الصحفيين، وتسليط الضوء على القرارات الحكومية الجديدة والمشروعات الجارية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور، وتوفير المعلومات الدقيقة عن الإجراءات الحكومية والتوجهات المستقبلية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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