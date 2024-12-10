عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

عاجل:الحو ثيين يعلنون تنفيذ عملية نوعية - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

علي ناصر محمد في الأزهر الشريف لحضور مناقشة رسالة د/هزم - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يدمر الأسطول البحري السوري ويضرب قدراته الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - بينهم عريس.. مفاجآت بشأن ضحايا عقار العباسية المنهار (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - وفد إسرائيلي يزور مصر للوصول إلى تهدئة في غزة ومتابعة تدهور الأوضاع بالمنطقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: هناك توافق مع الدنمارك والنرويج بشأن قضايا المنطقة - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

إيمان العاصي: أختار أدواري بعناية بعد نجاح مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى أيرلندا في ختام جولته الأوروبية (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الوزراء يوافق على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومصنع للأسمدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الوزراء يوافق على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومصنع للأسمدة - أخبار كلمتك

الوزراء يوافق على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومصنع للأسمدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:35 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في العدد ٤٩ (تابع) في ٥ ديسمبر سنة ٢٠٢٤، قرار مجلس الوزراء رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٤، بشأن القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية .


وجاء في نص القرار بعد الاطلاع على الدستور: وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية:
وعلى قانون رقم ٢٠٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ۲۰۲۲ بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق حكم المادة (٢٠)، من قانون الاستثمار.


وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر منح كل من شركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (۲۰) من قانون الاستثمار المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

انطلاق مهرجان الاكتفاء الذاتي للموسيقى والكورال على مسرح كليات جامعة عين شمس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق