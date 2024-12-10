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وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الأوضاع بغزة والتطورات في السودان حاضرة على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لأيرلندا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 06:16 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دبلن تأتي في إطار جولة هامة بأوروبا.

وأضاف بدر عبد العاطي، في لقاء على قناة «إكسترا نيوز» على هامش زيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا تعكس اهتمام الدولة المصرية بالعلاقات مع دبلن، مشيرا إلى أن الشق الاقتصادي يأتي على رأس أولويات جولة الرئيس الأوروبية.

وتابع وزير الخارجية: منحازون لإرادة الشعب السوري ونأمل أن تكون عملية الانتقال في سوريا سليمة.

وأكدر «عبد العاطي» أن الأوضاع في قطاع غزة والتطورات في السودان ستكون حاضرة على جدول أعمال زيارة الرئيس السيسي إلى أيرلندا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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