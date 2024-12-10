كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة قطر (فيديو) - أخبار كلمتك

كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة قطر (فيديو) - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج - أخبار كلمتك

معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور - أخبار كلمتك

معلومات عن الرئيس الجديد للشركة المتحدة طارق نور - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد مصنع أكاي للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدي علي الخواص هدية عظيمة للشعب المصري - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف: افتتاح مسجد سيدي علي الخواص هدية عظيمة للشعب المصري - أخبار كلمتك

لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية - أخبار كلمتك

لدعم دمج الطلاب ذوي الهمم.. برتوكول تعاون جامعة كفر الشيخ مع الوكالة الأمريكية للتنمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام الشنواني عن فيلم سكر: «إضافة ليا.. وماجدة زكي كانت أم للجميع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ريهام الشنواني عن فيلم سكر: «إضافة ليا.. وماجدة زكي كانت أم للجميع» - أخبار كلمتك

محمد هاني رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار - أخبار كلمتك

محمد هاني رئيسًا لشبكة تليفزيون النهار - أخبار كلمتك

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا - أخبار كلمتك

مصر تدعو لتدشين عملية سياسية شاملة في سوريا - أخبار كلمتك

بدء محاكمة نتنياهو في اتهامات فساد، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

بدء محاكمة نتنياهو في اتهامات فساد، وهؤلاء أبرز الحضور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الصحة: تقديم الدعم الكامل لمصابي الحرب في غزة والسودان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصحة: تقديم الدعم الكامل لمصابي الحرب في غزة والسودان - أخبار كلمتك

وزير الصحة: تقديم الدعم الكامل لمصابي الحرب في غزة والسودان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:04 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك لمواجهة التحديات الصحية، ودعم مصابي الحرب في قطاع غزة والسودان.

 

 دعم مصابي الحروب في غزة والسودان


في بداية الاجتماع، أعرب الدكتور نعمة عابد عن شكره العميق للدكتور خالد عبد الغفار، مُثمنًا جهود وزارة الصحة والسكان في توفير الدعم الكامل لمصابي الحروب في كل من قطاع غزة والسودان، مشيدًا بقرار الوزير بتفعيل لجنة صحة الوافدين، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تعزيز التنسيق والفاعلية.

 

تقديم الخدمات طبية شاملة لتلبية احتياجاتهم الصحية

 

من جهته، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر في استقبال الوافدين السودانيين، وتقديم الخدمات طبية شاملة لتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية عبر برنامج الطوارئ الصحية، والذي يشمل التعامل مع التحديات الصحية الناتجة عن الحروب في غزة والسودان، بالإضافة إلى دعم الوافدين،كما تم مناقشة نهج الصحة الواحدة وأجندة الأمن الصحي العالمي، إلى جانب ضوابط الصحة العالمية وأنظمة المراقبة التي تضمن الاستجابة الفعالة للجوائح الصحية.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع تناول أساليب استجابة فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية –مكتب مصر– للطوارئ الصحية، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، وزيادة قدرة المنشآت الصحية على استيعاب الحالات الطارئة، كما تم بحث آلية نقل المرضى مع المعدات الطبية الضرورية، إلى جانب تغطية تكاليف الرعاية الصحية وإعداد التقارير اللازمة.

تداعيات الحرب في غزة والسودان

 

كما نوه "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع استعرض الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة والسكان في مواجهة تداعيات الحرب في غزة والسودان.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأممية الأخرى في تدريب الفرق الطبية والمسعفين، حيث تم تدريب 4336 فردًا على أنظمة الترصد والرقابة، إضافة إلى تحسين مهاراتهم في تقديم الرعاية الصحية أثناء الطوارئ، والتواصل الفعال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وكذلك في مجالات الدعم النفسي، مكافحة العدوى، والتغذية السليمة.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى جانب الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، كما شارك في الاجتماع الدكتور عمر أبو العطا، قائد فريق الطوارئ والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة سلمى عبد الرحيم، منسق الصحة العامة في المكتب ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المدارس تبدأ اليوم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق