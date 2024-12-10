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رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 وموعد الامتحانات - أخبار كلمتك

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 وموعد الامتحانات - أخبار كلمتك

رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 وموعد الامتحانات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025.. يبحث العديد من الطلاب عن موعد غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025، وموعد عقد امتحانات الترم الأول للطلاب.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.

استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

ونبه القطاع على الطلاب بضرورة تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025، ويمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال رابط تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

طريقة تسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

الخطوة الأولى: زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة شؤون الطلاب، مـــن هـــنـــــــــــا.

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: ملء البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التحقق من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية.

الخطوة السادسة: الضغط على تسجيل.

الخطوة الأخيرة: طباعة استمارة استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025.

جدول الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

أوراق استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

جدول امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025

- يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025: يتم عقد امتحان القرآن الكريم.

- يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025: يتم عقد امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

- يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025: يتم عقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يتم عقد امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يتم عقد امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان المستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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