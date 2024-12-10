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البيئة تعلن انتهاء تركيب أول محطة لرصد الضوضاء في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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البيئة تعلن انتهاء تركيب أول محطة لرصد الضوضاء في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

البيئة تعلن انتهاء تركيب أول محطة لرصد الضوضاء في كفر الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الانتهاء من تركيب أول محطة لرصد الضوضاء في محافظة كفر الشيخ، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

إجمالي عدد محطات رصد الضوضاء في مصر

تهدف المحطة الجديدة إلى قياس مستويات الضوضاء بشكل مستمر وتحديد مصادرها، مما يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث الضوضائي الذي يؤثر سلبًا على صحة الإنسان والبيئة، وبتركيب هذه المحطة، يصل إجمالي عدد محطات رصد الضوضاء في مصر إلى 43 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

ويساهم رصد الضوضاء في تحديد المناطق الأكثر تأثرًا بالضوضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن، كما يساعد في تحديد المصادر الرئيسية للضوضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، مما يساهم في تحسين جودة البيئة بشكل عام، وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم في بناء مدن مستدامة وبيئة صحية.
 

دعوة وزيرة البيئة للمشاركة المجتمعية

وشددت وزيرة البيئة على أهمية التزام جميع الأطراف، سواء الأفراد أو المؤسسات، بالقوانين البيئية والحد من مصادر الضوضاء، كما دعت المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الضوضاء الناتجة عن الأنشطة اليومية.

وأكدت الوزيرة استمرار جهود الوزارة في تطوير شبكة رصد الضوضاء وتوسيع نطاقها لتغطي جميع المحافظات، وذلك بهدف الحصول على صورة واضحة عن حالة التلوث الضوضائي في مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منه.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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