ضبط راكبة حاولت تهريب حشيش داخل لحوم مجمدة بمطار القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من إحباط تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بحوزة إحدى الراكبات أثناء إنهاء إجراءات السفر.

وأفاد مصدر أمني في مطار القاهرة، بتمكن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط راكبة أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بمطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واضاف المصدر انه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ١٧ محضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم ٢ بقيادة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الإدارة العامة لجمارك الركاب بمبنى ٢ كان ذلك ضمن ٥٧ محضر ضبط جمركي تم تحريرهم علي مستوى الإدارة المركزية خلال شهر نوفمبر الماضي.

جهود جمارك مطار القاهرة خلال شهر نوفمبر

وجاءت المحاضر المحررة من رقم ١٨٣ وحتى رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٤، حيث حررت الإدارة الأولي برئاسة مصطفى الجندي مدير الإدارة والنائب احمد عمر كحك كل من محاضر الضبط ارقام ١٨٧ و١٩٦ و١٩٧ الأول عبارة عن ١٢٣٧ عدسة نظارات، والثاني عبارة عن ٤٤ عبوة مخدرات متنوعة، والثالث عبارة عن ٤٨ شريط لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات.

وحررت الإدارة الثانية برئاسة صبحي ربيع ونائبه جمال السيد كل من محاضر الضبط ارقام ١٨٥ و١٨٩ و١٩٢ و١٩٤ و١٩٥ و١٩٩ الأول عبارة عن ٣٧ منظار طبي، والثاني عبارة عن ٩ كجم من عاج سن الفيل، والثالث عبارة عن ٩ سبائك ذهبية بوزن ٩٧٥ جرام، والرابع عبارة عن أكثر من مليون ونصف ريال سعودي أخفاهم الراكب ولم يفصح عنهم بالمخالفة لقوانين البنك المركزي وغسيل الأموال، والخامس عبارة عن ١٦ هاتف محمول، والسادس عبارة عن ٩٤٥ قرص وكبسول مدرج بجداول المخدرات.

محاضر الضبط الجمركي بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة



بينما حررت الإدارة الثالثة برئاسة أحمد حسن الحكش ونائبه هاني احمد ابو طالب كل من محاضر الضبط ارقام ١٨٣ و١٨٦ و١٨٨ و١٩٠ و١٩١ و١٩٣ و١٩٨ الأول عبارة عن ١٦ شريط مخدر، والثاني عبارة عن ٣٦٠٠ عبوة من مستلزمات طب الاسنان والثالث عبارة عن ٣٧ شريط مخدر، والرابع عبارة عن ١٦ هواتف محمولة، والخامس عبارة عن سجائر الكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، والسادس عبارة عن ١٨ عبوة مخدرات متنوعة، والسابع عبارة عن منظار يركب على سلاح ناري.

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