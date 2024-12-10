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وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث عقار الوايلي - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث عقار الوايلي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن توجه بصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث عقار الوايلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان في حي  الوايلي بالقاهرة.

 

وفيات وإصابات 

الحادث  أدى إلى وفاة عدد من الحالات، وإصابة عدد آخر.

 

تعويضات لأسر الضحايا

 وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا حسب حسب القانون، والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

 

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وسرعة  التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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