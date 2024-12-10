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مدبولي يتفقد مصنع "براند" للملابس الجاهزة والتطريز بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

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مدبولي يتفقد مصنع "براند" للملابس الجاهزة والتطريز بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

مدبولي يتفقد مصنع "براند" للملابس الجاهزة والتطريز بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:05 مساءً -  خلال جولته اليوم بـ المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "براند" للملابس الجاهزة والتطريز والطباعة وقص الليزر، بمجمع 3 يوليو الصناعي.

واستمع رئيس الوزراء خلال تفقده أرجاء المصنع إلى شرح من  دنيا نوفل، مديرة المصنع، التي أوضحت أن حجم استثمارات المصنع يصل الى ٦.٥ مليون جنيه، وأنه مقام على مساحة 240 م2، ويتضمن أنشطة تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة بجميع أنواعها ومستلزماتها.

 

وأضافت: يعمل المصنع على مدار ٣ ورديات، لافتة إلى أن المصنع يستهدف السوق المحلية أولًا وكذلك التصدير، بأعلى جودة، ولديه شبكة عملاء من المصدرين لصناعة الجينز في بورسعيد والإسماعيلية لأعلى الماركات العالمية.
ونوهت مديرة المصنع إلى أنه خلال شهر من الآن، سيقام خط انتاج "التي شيرت" و"البيجامة"، بصالة الإنتاج التي يتم تجهيزها بالدور العلوي، بالتعاون مع أحد المستثمرين الأجانب، حيث سينتج هذا الخط حوالي ١٠ آلاف قطعة شهريًا، ويستهدف التصدير إلى تركيا وسويسرا.


وخلال الجولة، أجرى رئيس الوزراء عددا من الحوارات الودية مع العاملين بالمصنع، حول طبيعة عملهم وما يتيحه المصنع من تيسيرات لسهولة الانتقال من أماكن سكنهم إلى المصنع، مؤكدا أنه فخور بهم، وبالجهد المبذول.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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