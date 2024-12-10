رئيس مجلس الشيوخ يزور الإمارات على رأس وفد ‏برلماني رفيع ‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - توجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد برلماني رفيع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

شهد اللقاء الذي جمع الجانبين، اليوم الثلاثاء، في أبوظبي تباحثا حول سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات بين المجلسين، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالدور المحوري لدولة الإمارات في المنطقة، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التشريع والتطوير البرلماني. وأوضح أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء البرلماني وتعزيز آليات التشريع التي تخدم مصالح الشعبين.

من جانبه، أشاد صقر غباش بمواقف مصر، مثمنًا دورها الفاعل والقيادي في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متلاحقة. وأكد أن التعاون البرلماني مع مصر يمثل إضافة قيمة للمسار المشترك في تعزيز آليات العمل البرلماني العربي.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الزيارة تمثل فرصة هامة لدفع العلاقات الثنائية، مع التركيز على تبادل الخبرات البرلمانية بما يساهم في تعزيز التشريعات وتطوير الآليات البرلمانية على المستوى العربي. وأضاف أن العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات تشهد تطورًا مستمرًا، ومن الضروري تعميق هذه الروابط لما فيه مصلحة البلدين.

وفي خطوة هامة لتعزيز التعاون البرلماني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشيوخ المصري والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. تهدف إلى تبادل الخبرات البرلمانية. هذا وقد حضر اللقاء المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات.