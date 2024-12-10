جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات في أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العدد الـ175 من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف والفيديو، حول جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات خلال الفترة (3 - 9) ديسمبر الحالي.

ففي الجيزة، أطلقت مديرية الطب البيطري 6 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وتم تقديم خدمات العلاج لـ2749 رأس ماشية، وعقد 13 ندوة إرشادية للأمراض المشتركة، كما تم تنفيذ حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4259 كجم مصنعات ومقطعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 121 ألفا و586 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وفي القليوبية، واصلت مديرية الزراعة متابعة زراعة الحقول الإرشادية بنواحي المحافظة، كما تم اختتام الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات، فضلًا عن إزالة 5 حالات تعد على الأرض الزراعية.

وفي المنوفية، واصلت مديرية الزراعة المرور الميداني على الإدارات الزراعية والجمعيات، وتفقد الحقول، إضافة إلى إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية، فضلا عن استمرار أعمال تطهير المساقي.

وفي كفر الشيخ، واصلت مديرية الزراعة المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة أعمال توزيع الأسمدة، كما أطلقت مديرية الطب البيطري قوافل بيطرية بجميع أنحاء المحافظة، حيث تم تقديم 69777 خدمة بيطرية، وعقد 75 ندوة إرشادية للتوعية بالأمراض الوبائية، كما تم تحصين 187 ألفا و280 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وفي الدقهلية، واصلت مديرية الزراعة المرور على زراعات البنجر والقمح، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلًا عن تفقد الجمعيات الزراعية، كما تم تنظيم ندوة إرشادية حول الزراعة الآلية واستخدام الميكنة الزراعية.

كما نفذت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 1666 كجم دجاج وأجزاء دجاج ولحوم مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي الشرقية، تابعت مديرية الزراعة، المحاصيل الشتوية ومكافحة الآفات والتواصل مع المزارعين، بجانب مواصلة أعمال تطهير المساقي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري 40 قافلة بيطرية لدعم المربين بالمجان وتم تنفيذ حملات للتفتيش على أسواق اللحوم وضبط 3 أطنان و290 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 525 ألفا و778 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وفي الإسكندرية، واصلت مديرية الزراعة المرور على زراعات بنجر السكر، وأعلنت بدء زراعة الحقول الإرشادية للقمح والشعير، وتنظيم قافلة إعلام ريفي حول: حرق المخلفات الزراعية وتأثيرها على البيئة، وتدوير المخلفات، والحمى القلاعية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

وفي بورسعيد، قامت مديرية الزراعة بالمرور على الزراعات بمنطقة جنوب بورسعيد، وفحص زراعات بنجر السكر بها وزراعات القمح، وتم استكمال زراعة الحقول الإرشادية لمحصول الشعير، وكذلك تم عقد لقاء مع منتجي الدواجن، وأصحاب المزارع، لوضع خطة العمل لإعادة التشغيل لسد الفجوة الغذائية وتوفير الدواجن بالأشجار المناسبة.

وفي شمال سيناء، وزعت مديرية الزراعة 50 طنا من الأسمدة على المزارعين بمدينة العريش، كما تم تنظيم ندوة وفرقة إرشادية لمحصول المريمية بمركز العريش، كما تم زيارة مزارع الزيتون بمركز بئر العبد.

وفي جنوب سيناء، واصلت مديرية الزراعة تفقد ومتابعة الزراعات، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية للمرور عدد من المزارع بمنطقة وادي الطور، فضلا عن عقد اجتماع لمتابعة منظومة كارت الفلاح.

وفي الفيوم، نظمت مديرية الزراعة حملة للمرور على محال ومصانع الأعلاف وحظائر الماشية ومزارع الدواجن ومراكز تجمع الالبان، كما تم تنظيم ندوة إرشادية حول محصول القمح.

وفي بني سويف، أعلنت مديرية الزراعة إزالة 15 حالة تعد على الأرض الزراعية، كما تم تنظيم عدد من الندوات الإرشادية بمراكز المحافظة.

وفي أسيوط، واصلت مديرية الزراعة المرور على زراعات: الفول، والقمح والثوم، وتقديم الدعم للمزارعين، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح ونبات الازولا.

وفي البحر الأحمر، أكدت مديرية الزراعة انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءه الصوب الزراعية بالقصير، استعدادًا لتوفير شتلات نباتات الزينة والفاكهة، كما تم جمع الخضروات المنزرعة بالصوب الزراعية بالإدارة الزراعية بسفاجا، وكذلك تم ضخ المزيد من المنتجات والسلع بمنافذ البيع بأسعار مخفضة.

وفي سوهاج، تفقدت مديرية الزراعة عددًا من الجمعيات الزراعية بنواحي مركز طهطا، للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة، تقاوي ومبيدات، والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم لهم.

وفي قنا، أعلنت مديرية الزراعة مواصلة أعمال زراعة القمح بالسطارة والزراعة على مصاطب، ومتابعة الزراعات في الحقول، كما أعلنت استمرار أعمال المدارس الحقلية لتقديم الدعم للمزارعين.

وفي الأقصر، واصلت مديرية الزراعة المرور على الزراعات الشتوية بإدارة الطود ناحية النوبيين، كما تم إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمركز إسنا.