الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة وتوجه تحذيرات للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - حالة الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر وحتى بداية الأسبوع المقبل.

طقس الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، تسودها أجواء صافية ومستقرة على كافة الأنحاء خلال هذه الفترة.

استقرار الأجواء

وأشارت الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الصافية والمستقرة حتى مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى تأثر البلاد بالمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

طقس اليوم

وبشأن طقس اليوم، أعلنت الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم الثلاثاء بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد وشمال البلاد معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصا تحذر المواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية بعدم الانخداع بحالات الطقس المتقلبة وتخفيف الملابس بسبب الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة.

حالة البحر المتوسط

وأضافت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وتابعت الأرصاد أن حالة البحر الأحمر اليوم، تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

ولفتت الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبرى 15 درجة.