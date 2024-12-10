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شيخ الأزهر يؤكد ضرورة بناء إستراتيجية إعلام وطنية تراعي الأبعاد الأخلاقيَّة للمجتمع - أخبار كلمتك

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شيخ الأزهر يؤكد ضرورة بناء إستراتيجية إعلام وطنية تراعي الأبعاد الأخلاقيَّة للمجتمع - أخبار كلمتك

شيخ الأزهر يؤكد ضرورة بناء إستراتيجية إعلام وطنية تراعي الأبعاد الأخلاقيَّة للمجتمع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنيَّة للإعلام.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر حاجة المجتمع للإعلام الهادف لترسيخ القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة، وبناء خط دفاع قادر على مواجهة طوفان الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف تطبيع الأمراض المجتمعية والسلوكيات المشوَّهة في عقول شبابنا العربي والمسلم تحت لافتة الحريات، لافتًا إلى ضرورة بناء إستراتيجية إعلام وطنية تراعي الأبعاد الأخلاقيَّة والخصائص الاجتماعية للمجتمع.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: تعزيز التعاون لدعم رسالة الأزهر الوسطية

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ في بيان الموقف الصحيح للدين الإسلامي من مختلف القضايا المعاصرة، متطلعًا لتعزيز التعاون لدعم رسالة الأزهر والتعريف بمنهجه الوسطي وتوسيع التعاون البنَّاء بين الجانبين فى هذا الشأن.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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