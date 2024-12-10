موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة والشهادة الإعدادية.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت 11 يناير.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير، موضحة أنه يتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 على مستوى الإدارة التعليمية.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 للإعدادي

بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 للشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد اختبارات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الحالي، حيث تبدأ الامتحانات المبدئية والمراجعة، من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر حتى 5 يناير.

امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي التقييم النهائي من يوم الخميس 16 يناير وتستمر الامتحانات حتى يوم 23 من نفس الشهر.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

ومن المقرر أن تعلن المديريات التعليمية بكافة المحافظات، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي - الإعدادي - الثانوي» خلال الأيام القليلة المقبلة.