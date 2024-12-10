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رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتفقد مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:37 مساءً -  واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمجمع 3 يوليو الصناعي، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، حيث تفقد ومرافقوه مصنع " إيمرلي" لطباعة الأقمشة وقطع الليزر.

وقام رئيس الوزراء بجولة في المصنع مصحوبًا بشرح من الدكتورة/ نادين نصر، المؤسس والمدير التنفيذي للمصنع، التي أوضحت أن مصنع "إيمرلي" يقوم بأعمال طباعة الأقمشة وقصها بالليزر وتقفيلها كمنتج نهائي، وتعتبر طباعة الأقمشة من المراحل الأولى، التي تخدم مختلف الصناعات الأخرى.

 

 وأضافت أن المصنع يقام على مساحة 180 م2، بحجم استثمارات 5.5 مليون جنيه مصري، كتمويل ذاتي دون قروض، ويضم 9 ماكينات، وهي: طابعة السبلميشن، ومكبس حراري، وماكينة خياطة، وماكينة أوفر، وماكينة أورلي، ومقص طاولة، ومكواة، ويستهدف المشروع توافق الطباعة الحرارية مع المسئولية البيئية والنمو الاقتصادي، واتباع الحلول التي تلبي احتياجات السوق، وتترك أثرا إيجابيا على البيئة.

ولفتت المدير التنفيذي للمصنع إلى أن منتجات المصنع تشمل الحجاب، وإمدادات الملابس للمصانع، والقمصان الرياضية، والحقائب القماشية، والستائر، والإعلام، ومفارش الطاولات، وغيرها، حيث يتميز بالتزامه بالممارسات المستدامة، وتقليل الهدر من خلال تقنيات الطباعة الحرارية صديقة البيئة التي توفر تصميمات زاهية تدوم طويلًا دون استخدام أصباغ ضارة أو استهلاك مفرط للمياه.

وفي الوقت نفسه، أشارت الدكتورة/ نادين نصر إلى أن المصنع يسعى إلى إدخال آلات متطورة من شأنها تعزيز كفاءة الإنتاج، وتحسين الجودة، وفتح أبواب لتصاميم مبتكرة وفئات جديدة من المنتجات، حيث يسهم هذا الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة على البقاء في صدارة المنافسة، كما يعزز أيضًا التزام المصنع بالاستدامة عن طريق تقليل استهلاك الطاقة والهدر بشكل أكبر، والأهم من ذلك أن هذه التوسعات ستوفر فرص عمل أكبر، مما يعني أننا سنتمكن من دعم المزيد من الأسر والمساهمة في تنمية المجتمع بشكل مباشر.

وأضافت: يطمح المصنع كذلك لدخول سوق التصدير قريبًا، والوصول بمنتجاته عالية الجودة والمستدامة إلى أسواق عالمية، بما يعزز من مكانة الصناعة المصرية ويظهر للعالم ما يمكننا تحقيقه من إبداع وتميز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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