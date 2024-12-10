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قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

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قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

قرار جديد من وكيل تعليم الجيزة بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - تابعت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرستي الإمام البوصيري، ومدرسة الشهيد علي جمعة رمضان، التابعتان لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، بتعليمات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وبتوجيهات سعيد عطية وكيل الوزارة.

وخلال الزيارة تفقدت الخطيب الفصول الدراسية وتابعت التقييمات الأسبوعية للتلاميذ وسجلات تحضير المعلمين وسجل 26 للقرائية، كما تابعت سجلات المتابعة اليومية لمديري المدارس والمعلمين وتفقدت شئون العاملين وشئون الطلبة.
 

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وأثنت خلال جولتها التفقدية على الجهد المبذول من مديري المدارس من حيث النظافة العامة وتنظيم العمل وتطبيق لائحة الانضباط.
 

إلزام المعلمين بتسجيل التقييمات في كراسات الطلاب

وخلال الزيارة تم التنبيه المشدد علي ضرورة أن تكون التقييمات بكراسات التلاميذ وليس أوراق، كذلك تفعيل سجل القرائية 26.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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