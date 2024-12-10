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قرينة السيسي: سعدت بزيارة قلعة ميراني والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني (فيديو) - أخبار كلمتك

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قرينة السيسي: سعدت بزيارة قلعة ميراني والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني (فيديو) - أخبار كلمتك

قرينة السيسي: سعدت بزيارة قلعة ميراني والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - عبرت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بزيارة قلعة ميراني بسلطنة عمان قائلة: سعدت بزيارة قلعة ميراني، والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني.
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وزارت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سلطنة عمان، وعبرت عن سعادتها بلقاء حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان قائلة: “بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأضافت: "يسعدني أن ألتقي بالسيدة الجليلة خلال زيارتي لسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الزيارة  تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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