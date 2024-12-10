قرينة السيسي: سعدت بزيارة قلعة ميراني والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - عبرت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بزيارة قلعة ميراني بسلطنة عمان قائلة: سعدت بزيارة قلعة ميراني، والاطلاع على الحرف التراثية التي تعكس أصالة وإبداع الشعب العماني.

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وزارت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، سلطنة عمان، وعبرت عن سعادتها بلقاء حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان قائلة: “بدعوة كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان".

وأضافت: "يسعدني أن ألتقي بالسيدة الجليلة خلال زيارتي لسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان".



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