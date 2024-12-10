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وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بمساعدة أهالي عقار الوايلي المنهار - أخبار كلمتك

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وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بمساعدة أهالي عقار الوايلي المنهار - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بمساعدة أهالي عقار الوايلي المنهار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  تداعيات حادث انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق، مأهول بالسكان بمنطقة العباسية، مما أدى إلى وفاة عدد من الحالات، وإنقاذ آخرين، وإصابة عدد من الحالات، كما يقوم رجال الحماية بالبحث عن مفقودين آخرين.

توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي 

 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالمتابعة مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة  ، وسرعة  التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة والهلال الأحمر المصري وقطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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