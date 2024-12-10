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الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: حريصون على توفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

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الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: حريصون على توفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: حريصون على توفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حرص الدولة المصرية على توفير بدائل آمنة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد.

وقالت السفيرة جبر، في مداخلة خاصة مع قناة النيل الإخبارية اليوم الثلاثاء، :نستهدف من خلال المبادرات والمؤتمرات تعزيز الوعي لدى الشباب والاستفادة من أفكارهم لتوفير بدائل آمنة للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تستمر فيه فعاليات مؤتمر الشباب حول الهجرة بالقاهرة لليوم الثاني على التوالي، والذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

ويناقش هذا المؤتمر - الذي تستمر أعماله لمدة يومين - عددا من الموضوعات، من بينها مخاطر الهجرة غير الشرعية والفرص البديلة المتاحة وفرص العمل للشباب والهجرة في مصر والجهود المبذولة والشراكات القائمة لزيادة الوعي والوقاية فيما يتعلق بقضية تهريب المهاجرين، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والعلاقة بين الهجرة والرفاهية، والمبادرات الشبابية في الصناعات الإبداعية كوسيلة لتمكين الشباب وتحقيق التماسك الاجتماعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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