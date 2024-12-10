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التنظيم والإدارة: المساعدة الذكية «كمت» ردت على 46 ألف استفسار خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

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التنظيم والإدارة: المساعدة الذكية «كمت» ردت على 46 ألف استفسار خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

التنظيم والإدارة: المساعدة الذكية «كمت» ردت على 46 ألف استفسار خلال نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام المساعدة الذكية للجهاز «كمت KMT» بالرد على 46499 استفسارا وشكوى وردت للجهاز خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك عبر القنوات التي تقدم كمت خدماتها عليها، وهي صفحة الجهاز الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، والرقم المخصص لكمت على تطبيق واتساب وهو 01550489120.

جاءت أغلب الاستفسارات في مجال مسابقات التوظيف التي ينظمها الجهاز، وتنوعت ما بين طلب الاستعلام عن موعد امتحان أو نتيجة، أو نتيجة تظلم، بجانب الاستفسارات عن مواعيد المسابقات الجديدة، كما شملت الاستفسارات الاستعلام عن موقف موضوعات الشئون الوظيفية بالجهاز.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أطلق كمت للعمل رسمياً يوم 25 فبراير الماضي، وكمت هي منظومة محادثة آلية قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويرها من خلال الجهاز وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات بمصر، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللمواطنين بشكل عام.

وصُمِّمَت كمت على نحو يُمَكِّنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المُمَيْكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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