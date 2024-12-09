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"إيجاس" توقع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

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"إيجاس" توقع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

"إيجاس" توقع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:44 مساءً - وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اليوم الإثنين 9 ديسمبر، بروتوكول تعاون مع شركة العبور للأنظمة الذكية المتكاملة، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير للمنظومات الإلكترونية المدنية والعسكرية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة البترول في جميع شركاتها  وتعزيز استخدام العدادات الذكية في قطاع المرافق.

 

تطوير منظومة العدادات لدى 12 مليون مشترك

يهدف هذا التعاون إلى تطوير العدادات الميكانيكية الحالية، التي تُقدّر بأكثر من 12 مليون عداد لدى عملاء الغاز الطبيعي، من خلال إضافة وحدات تكنولوجية مبتكرة لتحويلها إلى عدادات مسبقة الدفع، دون الحاجة إلى استبدالها.

وقّع البروتوكول المهندس يس محمد أحمد، العضو المنتدب التنفيذي لإيجاس، والمهندس طارق حسن حلمي، المدير العام لشركة العبور للأنظمة الذكية، بحضور قيادات بارزة من الجانبين، من بينهم المهندس محمد خضير، نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات الغاز، والمهندس عبد المنعم عثمان، مدير عام المواصفات ومراقبة الخدمات.

 

نقلة نوعية في نظم الدفع الإلكتروني

يسعى هذا المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في نظم الدفع الإلكتروني، من خلال تطبيق حلول ذكية آمنة وفعالة. كما يهدف إلى تسهيل عمليات الدفع للعملاء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم إستراتيجية مصر للتحول الرقمي والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا الحديثة وقطاع الطاقة، بما يعزز من كفاءة العمليات ويرفع مستوى رضا العملاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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