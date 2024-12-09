نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأهم الأحداث العالمية للعام 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:50 مساءً - نجيب ساويرس، كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن توقعاته للعام الجديد 2025، قائلا:"فاضل مصايب إيه محصلتش؟".

حل الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف خلال لقائه بقناة "العربية بيزنس":"لا أعتقد دخول العالم في حرب نووية، في ظل فرحة بعض الناس بشأن حل ترامب الأزمة الروسية الأوكرانية ".

نجيب ساويرس يكشف السعر العادل للدولار ويقدم للحكومة روشتة لدعم الاقتصاد (فيديو) ساويرس يكشف عن خططه الاستثمارية وتوقعات الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.. ويطالب بتسريع وتيرة الطروحات وعدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص.. وهذه نصائحه للراغبين في الاستثمار

رسالة نجيب ساويرس لإسرائيل

وتابع ساويرس:"نرجو أن يحكم العدو الإسرائيلي عقله، لو عايز يعيش وسطنا لازم يغير منهجه، لكن الغريب في الأمر قيامه باحتلاله أرض جديدة في سوريا بعد سقوط النظام السوري، وبهذه الطريقة لن يعيشوا بسلام وسطنا".

استثمارات نجيب ساويرس في إفريقيا

وتابع:استثماراتي في إفريقيا مرتفعة وأرى أنها مهملة وبها فرصة كبيرة جدا، والخطر الاستثماري بالقارة السمراء أصبح أقل مما كان في الماضي، ولدي اهتمامات بالاستثمار في قطاعات الذهب والطاقة والعقارات والخدمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.