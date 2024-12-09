حماة الوطن يدين انتهاك «الاحتلال» لسيادة الدولة السورية.. ويؤيد موقف مصر بأهمية تدخل مجلس الأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - أعرب حزب حماة الوطن، عن رفضه التام قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالاستيلاء على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها.

كما أكد الحزب أن ما يقوم به الاحتلال، استغلال للموقف عقب ما شهدته سوريا من تطورات سياسية مؤخرا، وانتهاك لسيادة الدولة السورية وخرق واضح لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، بالمخالفة للقانون الدولي.

وأعلن حماة الوطن، تأييده الموقف المصري، المطالب لمجلس الأمن والقوى الدولية بالقيام بدورها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.